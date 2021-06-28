Врач назвал неожиданную причину дневной сонливости

Врач-хирург, гепатолог Дмитрий Монахов рассказал, что о серьезных проблемах с печенью может свидетельствовать сбившийся режим сна. По словам специалиста, одним из симптомов является астеновегетативный синдром, выражающийся в слабости, вялости и усталости.

«Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени», - подчеркнул Монахов.

Он также отметил, что, если обратиться ко врачу, то в биохимическом анализе пациента можно увидеть повышение билирубина, а также повышение некоторых печеночных ферментов, передает «Пятый канал».

Кроме того, на проблемы с печенью могут указывать пожелтевшие кожные покровы и белки глаз, тошнота, тяжесть в правом подреберье.

Дмитрий Монахов подчеркнул, что необходимо начать с изменений образа жизни, чтобы сохранить здоровье печени. Так, специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и не забывать о физической нагрузке.

Ранее онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что для рака печени характерен так называемый «синдром малых признаков»: апатия, слабость, снижение веса, болезненные ощущения.