Онколог назвала идеальное для лета блюдо

Холодный борщ является отличным летним блюдом, которое хорошо освежает и очень полезно для кишечника. Такого мнения придерживается врач-онколог, проктолог Елена Смирнова. Как написала специалист на своей странице в Instagram, из-за высокого содержания пищевых волокон холодный борщ «чудесен для кишечника».

«Все продукты легкие и сытные, много витаминов! Мало калорий - летом ведь тоже не поздно худеть, нельзя терять надежд», - поделилась преимуществами такого супа Смирнова.

Доктор также поделилась рецептом приготовления полезного «со всех сторон» борща: 0,5 кг отварной свеклы, три огурца и четыре вареных яйца нужно надо натереть на крупной терке. В смесь добавить 400 граммов нарезанной вареной колбасы, сосисок или любого отварного мяса, сдобрить укропом и луком по вкусу, а затем залить охлажденной кипяченой водой до консистенции супа. Затем доктор советует посолить блюдо, заправить его уксусом по вкусу и дать настояться в холодильнике. Подавать суп лучше со сметаной, уверена доктор.