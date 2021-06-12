Диетолог рассказала, чем лучше всего заправлять салат

От майонеза в качестве заправки для салата лучше отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Любая, даже 20%-ная сметана выиграет у легкого майонеза: она натуральная, в ней нет консервантов. В нее просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса», – передает радио Sputnik слова Диановой.

Еще один вариант полезной заправки для салата - растительное масло, причем не только подсолнечное - можно взять масло виноградной косточки, грецкого ореха, тыквенное мало, льняное.

«Лучше брать пахучие, нерафинированные масла, там будут витамины E и A, которых нет в рафинированных маслах, предназначенных для жарки. Достаточно от одной чайной до одной столовой ложки на порцию», – уточнила эксперт.

Поскольку салаты хранятся не очень долго, делать их лучше непосредственно прямо перед едой и в таком количестве, в котором вы сможете их съесть.

У салата со сметаной сроки хранения снижаются мгновенно, поскольку это кисломолочный продукт. У растительного масла срок хранения может быть больше, но поскольку в любом салате выделяется сок, создается дополнительный риск для быстрого роста бактерий.

Чистить слишком много овощей также не рекомендуется, поскольку очищенные овощи быстро обсеменяются бактериями. Оставлять салат на хранение также чревато риском заражения. В сырых овощах живут иерсинии - кишечные бактерии. Оптимальная для них температура - в холодильнике.