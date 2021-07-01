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«Нас заломали и повезли в отделение»: Кокорин рассказал подробности инцидента со своим задержанием

Ян Брацкий
14:54 01.07.2021
По словам Кокорина-младшего, его с другом доставили в отделение полиции, где запретили снимать происходящее на телефон.
«Нас заломали и повезли в отделение»: Кокорин рассказал подробности инцидента со своим задержанием
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Кирилл Кокорин рассказал подробности инцидента, который накануне произошел у одной из столичных гостиниц и закончился его задержанием полицией. По версии молодого человека, история с пьяным дебошем - выдумка СМИ. На самом деле, ничего подобного, включая драки с полицейскими, не было.  

«Мы с другом подъехали к отелю. У шлагбаума другу сказали, что въезд запрещен. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там уже забронирован номер. Но его не пустили, сказали, чтобы шел отсюда, причем в очень грубой форме. Друг возмутился: "Разве так можно разговаривать с гражданином?". После этого его оскорбили», - цитирует портал Starhit слова Кокорина.

Со слов Кирилла, он вышел из машины, чтобы разобраться с происходящим, однако столкнулся с агрессией полицейских.

«Спросил у них, мол, за что? А в ответ услышал, что здесь нельзя снимать. Заломали и меня, телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное - выдумка. Даже разговоров никаких не было, нас заломали и повезли в отделение», - добавил 22-летний молодой человек.

После этого молодых людей доставили в отделение полиции, где оба были оштрафованы на четыре тысячи рублей за неповиновение законному требованию полиции. К этому моменту, сказал Кокорин-младший, инцидент исчерпан.

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