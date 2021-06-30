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«Неудачно припарковались»: адвокат Кирилла Кокорина объяснил его задержание

Виктория Ивашечкина
14:05 30.06.2021
Ранее СМИ утверждали, что родственник спортсмена вместе со своим приятелем затеяли драку с сотрудником столичного ресторана.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Адвокат брата футболиста Александра Кокорина, Вячеслав Барик, прокомментировал «Звезде» задержание Кирилла после инцидента в московском ресторане.

Ранее СМИ сообщили, что в столице задержали родственника российского спортсмена. Как утверждалось, Кирилл Кокорин и его приятель затеяли драку с сотрудниками заведения.

Кроме того, по данным СМИ, младший брат футболиста с товарищем выпивали всю ночь, а после решили отправиться в одно из столичных заведений. На входе у них потребовали QR-код, которого у молодых людей не оказалось, после чего произошел конфликт. 

«Действительно, в компании со своим старым приятелем находился. Они на автомобиле припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Но ребята об этом ничего не знали. Какое-то время спустя полицейские попросили их покинуть территорию, но при этом ничего не пояснили», - объяснил Барик.

По его словам, далее Кокорин и его приятель вышли из салона авто, стали спрашивать, в чем причина, почему оцеплена территория.

«Но, видимо, сотрудники были уставшими, на нервах, может быть, и не стали ничего объяснять. В результате этого ребят задержали и доставили в отдел полиции. Вероятно, какой-то состав им могут вменить, чтобы этому всему придать законный вид. Они еще находятся в отделении полиции, их не отпустили», - объяснил адвокат.

По последним данным, Кириллу Кокорину был выписан штраф в размере 4 000 рублей за неповиновение законному распоряжению полицейскому. Также стало известно, что его выпустили из полиции. Вместе с ним был оштрафован и его приятель.

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