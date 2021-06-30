Представитель Кокорина рассказала о конфликте Кирилла с полицией

Никакого нападения Кирилла Кокорина и его друга на полицейских быть не могло. В этом уверена представительница брата российского футболиста Татьяна Стукалова. Она прокомментировала «Звезде» сообщения СМИ о задержании Кокорина-младшего и его друга у одного из столичных заведений.

«Здесь никто не был за рулем. Третье лицо, которое не вышло из машины. Они хотели припарковаться, но их не пустили», - сказала Стукалова.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что конфликт возник после требований сотрудников заведения в отношении Кокорина и его друга предъявить QR-код, которого у них не оказалось.

«Мне Кирилл лично рассказал всю эту историю. Сначала из машины вышел Карен, стал интересоваться, почему нельзя проехать? Там оцепление было или еще что-то. Начали задерживать Карена, потом Кирилл вышел из машины, в итоге их доставили в отделение полиции», - добавила она.

По словам Стукаловой, нападения на полицейских быть не могло, потому что Кирилл Кокорин и его друг Карен были оштрафованы на четыре тысячи рублей. Санкции за нападение на сотрудников правоохранительных органов намного жестче.

«Я думаю, что в очередной раз, не знаю, как это попадает в СМИ, попытались раздуть из мухи слона», - сказала Татьяна Стукалова.

В настоящий момент конфликт исчерпан, молодые люди отпущены из отделения полиции. Напомним, осенью 2018-го года Кирилл вместе со старшим братом Александром, а также с футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким стал фигурантом уголовного дела о драке в Москве. В сентябре 2019 года братья вышли на свободу по УДО.