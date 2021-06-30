«Приперлись к нашим границам»: Путин высказался об учениях НАТО на Украине

Российский президент Владимир Путин высказался о военных учениях Sea Breeze, которые проводятся с участием стран НАТО на территории Украины. Как подчеркнул глава государства в ходе прямой линии, беспокойство вызывает начало военного освоения украинской территории, на которой, согласно Конституции, не может быть иностранных военных баз.

«Меня беспокоит фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины, там не может быть военных баз иностранных, но можно создать учебные центры, можно пользоваться какими-то другими формами, вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает существенные проблемы в сфере безопасности», - пояснил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия со своей стороны отреагировала на недовольство партнеров на собственные маневры вблизи украинских границ и свернула учения.

«Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ, я дал указание Министерству обороны потихонечку их заканчивать и войска вывести, если это кого-то так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы отреагировать позитивно... Вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам», - заявил российский лидер.

Путин назвал прокомментировал инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма. По словам главы государства, этот случай является провокацией, и за ним стоит не только британская, но и американская сторона.

На прошлой неделе британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов полуострова, но был вынужден повернуть назад после предупредительных выстрелов и сброса снарядов.