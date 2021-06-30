На Украине оценили высказывания Путина о единстве двух народов

Русские и украинцы являются одним народом, который объединяет общая победа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Такого мнения придерживается депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива. Парламентарий прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о единстве двух народов, которое он сделал в ходе прямой линии.

«Мы, украинцы и русские, - один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить», - приводит ТАСС слова Кивы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом. При этом глава российского государства подчеркнул, что считает недружественным нынешнюю украинскую власть, а не народ.

Рассуждая о перспективах двусторонних отношений Москвы и Киева, Путин также сказал, что со своей стороны готов пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако поставил под сомнение целесообразность такой встречи.