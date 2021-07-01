В России задумались об увеличении скорости на некоторых трассах до 150 км/ч

В России рассматривается вопрос увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках трассы. Как рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в ходе пресс-конференции, речь идет об отдельных участках дороги, на которых «безопасно» и обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в том числе разделение транспортных потоков искусственным сооружением, пишет газета «Известия».

«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 км/ч по отдельным участкам дороги, там, где это безопасно», - пояснил Черников.

Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко пояснил изданию, что вопрос об увеличении скорости находится на рассмотрении, причем имеются в виду не платные дороги, а дороги первой технической категории.

Предполагается, что на таких дорогах технические характеристики, включая геометрические размеры, параметры и кривые, будут соответствовать возможности развивать скорость до 150 км/ч.

Данных о конкретных сроках реализации проекта пока нет.