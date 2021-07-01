В России ужесточили контроль за ввозимыми и переоборудованными автомобилями

С 1 июля 2021 года вступает в силу межгосударственный стандарт технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза, который вводит новые требования сертификации ввозимых в Россию автомобилей.

В соответствии с документом, произойдет ужесточение контроля за подержанными автомобилями - ввозимыми в РФ и переоборудованными на территории страны. Владельцы транспортных средство теперь обязаны предоставить машину в испытательную лабораторию для проведения проверки. Дистанционно процедуру провести невозможно.

Все изменения конструкции должны согласовываться с ГИБДД. Исключения сделаны для установки газового баллона, багажника или больших колес. Легализации этих конструкций можно провести по фото.

Особое внимание уделяется тюнингу. Теперь каждую доработку нужно регистрировать. Нарушение грозит штрафом и даже снятием автомобиля с учета.