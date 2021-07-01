ГИБДД «научит» камеры находить водителей с большим числом штрафов

ГИБДД России разрабатывает информационную систему, которая сможет выявить злостного нарушителя ПДД в общем потоке автомобилей на дороге. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников в ходе в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором», - цитирует Черникова РИА Новости.

Планируется, что внедрение разработки произойдет до конца года, уточнил глава ГИБДД России. Появление инструментария поможет не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске и ездит на угнанных автомобилях, добавил Черников.