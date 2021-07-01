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В Ростуризме назвали плюсы для россиян от новых правил въезда в Турцию

Светлана Иванова
12:05 01.07.2021
Ожидается, что 150 рейсов из 32 городов России будут ежедневно следовать в Анталью, Бодрум , Даламан и другие популярные турецкие курорты, рассказал Дмитрий Горин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Diego Cupolo ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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После новостей о том, что вакцинированных россиян будут пускать на территорию Турции без ПЦР-теста, количество рейсов в эту туристическую страну может вырасти до 150 ежедневно. Такими предположениями в беседе со «Звездой» поделился советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что с самого начала открытия Турции граждане РФ продемонстрировали интерес к этому направлению.

«Уже с первого дня – с 22 июня, мы видим увеличение количества популярности Турции и количества рейсов. Только в первый день было выполнено 78 рейсов, сейчас ежедневно эта цифра может вырасти в два раза, и 150 рейсов из 32 городов России будут выполнять по маршруту в Анталью, Бодрум, Даламан – на популярные турецкие курорты рейса», - отметил Горин.

По его словам, ряд россиян отправляются в Турцию по оплаченным ранее и перенесенным с 2020 года турам. Операторы, в свою очередь, демонстрируют готовность выполнять свои обязательства по турецкому направлению, добавил  представитель АТОР.

«Многие туристы с 20 (2020 - прим.ред.) года переносили свои поездки, и как раз сейчас ввели эту возможность для перенесенных туров. Люди могут отправиться в путешествие по ранее оплаченным турам. Это очень хорошо, потому что операторы готовы по Турции в связи с открытием этого направления выполнять обязательства», - отметил Горин.

Накануне, 30 июня,  министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу  сообщил о том, что на территорию страны без ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции могут въехать граждане РФ, привитые любой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Остальным россиянам придется по-прежнему предоставлять результаты тестирования, действительные 72 часа.

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