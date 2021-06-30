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Вакцинированных россиян пустят в Турцию без ПЦР-тестов

Светлана Иванова
18:05 30.06.2021
Послабление коснется граждан РФ, которые привились любой зарегистрированной в России вакциной. Остальным туристам придется по-прежнему сдавать ПЦР-тест, заявил глава МИД Турции.
Вакцинированных россиян пустят в Турцию без ПЦР-тестов
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Граждане РФ, которые вакцинировались любой зарегистрированной в стране вакциной, смогут въезжать на территорию Турции, не проходя ПЦР-тестирование. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику», - указал Чавушоглу.

По итогам переговоров глав дипломатических ведомств Лавров подчеркнул, что стороны пришли к выводу о преимуществах от использования российского препарата «Спутник V» и планируемого налаживания производства вакцины на территории Турции.

Как отметил Лавров, применение препарата в Турции будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации и развитию туризма. Российский министр иностранных дел также пояснил, что турецкие партнеры заверили Россию в принятии всех необходимых мер для обеспечения защиты здоровья и безопасность российских граждан, в первую очередь, туристов.

С 22 июня Москва возобновила прерванное ранее авиасообщение с Турцией. Путешественникам рекомендовали перед поездкой в отпуск пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины.

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