Вакцинированных россиян пустят в Турцию без ПЦР-тестов

Граждане РФ, которые вакцинировались любой зарегистрированной в стране вакциной, смогут въезжать на территорию Турции, не проходя ПЦР-тестирование. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику», - указал Чавушоглу.

По итогам переговоров глав дипломатических ведомств Лавров подчеркнул, что стороны пришли к выводу о преимуществах от использования российского препарата «Спутник V» и планируемого налаживания производства вакцины на территории Турции.

Как отметил Лавров, применение препарата в Турции будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации и развитию туризма. Российский министр иностранных дел также пояснил, что турецкие партнеры заверили Россию в принятии всех необходимых мер для обеспечения защиты здоровья и безопасность российских граждан, в первую очередь, туристов.

С 22 июня Москва возобновила прерванное ранее авиасообщение с Турцией. Путешественникам рекомендовали перед поездкой в отпуск пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины.