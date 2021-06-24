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Эрдоган поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения и поставки «Спутника V»

Алексей Курильченко
19:24 24.06.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Турции, в ходе которого обсудили поставки вакцины от коронавируса, авиасообщение, Нагорный Карабах и Сирию.
Эрдоган поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения и поставки «Спутника V»
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы турецкий лидер поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения между Россией и Турцией, а также за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры оценили работу Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий и подтвердили готовность продолжать деятельность по восстановлению экономики и инфраструктуры региона. Проговаривались и вопросы, связанные с Сирией.

«При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками», - отмечается в сообщении.

Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом.

В мае президенты обсудили поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию. Также стороны поделились мнениями о обострившейся тогда ситуации в Палестине.

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