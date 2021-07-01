В стране и мире ГИБДД получит прибор для моментального выявления пьяных водителей Виктория Ивашечкина По словам Михаила Черникова, во многих странах подобное оборудование уже применяется. © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press Читайте нас на: Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в 2022 году специальные устройства для моментального выявления пьяных водителей появится у сотрудников ведомства. Черников подчеркнул, что прибор сможет определить наличие паров спирта по выдыхаемому водителем воздуху. По словам главы ГИБДД, во многих странах подобное оборудование уже применяется. «Уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», - сказал Черников в эфире радио «Милицейская волна». По его словам, ГИБДД сможет закупить эти приборы и «поставить на вооружение». Ранее Михаил Черников рассказал, что скрытый контроль инспекторов ДПС на дорогах нацелен на выявление «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика