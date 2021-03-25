В МВД предложили ужесточить наказание за езду в пьяном виде

В МВД РФ предложили ужесточить наказание за езду в состоянии опьянения.

Законопроектом предлагается дополнить статью 264.1 УК РФ частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения авто или другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение подобного преступления, передает РИА Новости.

Также подчеркивается, что максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Лиц, совершивших подобное преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей. Или в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Кроме того, одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц будут являться принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями. Соответствующий законопроект внесли в правительство в январе текущего года.

Ранее в МВД предложили ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение. В ведомстве отметили, что эта инициатива объясняется неэффективностью существующих на сегодняшний день мер - люди садятся за руль автомобиля в нетрезвом виде даже после судимости.