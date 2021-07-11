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Институт бронетанкового вооружения: кадры испытаний боевых машин в одном из самых закрытых НИИ России

Егор Левин
16:30 11.07.2021
За 90 лет специалисты 38-го НИИИ БТВТ испытали тысячи образцов отечественной и зарубежной гусеничной и колесной бронетехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 38-м НИИИ БТВТ, одном из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, еще с советских времен испытывают бронетехнику. Именно там «обкатывают» все военные новинки России: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет», «Тигр» и «Тайфун-ВДВ». Именно там во время Великой Отечественной войны проводились исследования немецких, английских, американских, японских танков и бронемашин. За 90 лет специалисты 38-го НИИИ БТВТ испытали тысячи образцов отечественной и зарубежной гусеничной и колесной бронетехники.

Речь о нем идет в новом выпуске программы «Военная приемка», который можно увидеть на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube. Стрельба из танков и по танкам, испытания на подрыв и устойчивость к воспламенению - так жестко и даже жестоко новую бронетехнику в мире не испытывают нигде. «Вишенка на торте» - выстрел из Т-14 «Армата» по реальному танку.

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