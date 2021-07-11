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«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях

Егор Левин
10:20 11.07.2021
Специалисты Института бронетанкового вооружения и техники сначала применили патроны калибров 5,45 и 7,62, затем подожгли броневик, а после - трижды использовали против него взрывчатку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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38-й НИИИ БТВТ проводит множество самых разнообразных и серьезных испытаний бронетанковой техники. То, что для обывателя - красивая картинка на ТВ, для испытателей - еще одна «галочка» в длинном списке программы государственных испытаний. «Военная приемка» продемонстрировала из каких пунктов он может состоять, на примере бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

Сначала его обстреляли: начиная с малого, с калибра 5,45 автомата Калашникова, дойдя до СВД и калибра 7,62. Институтский снайпер намеренно выискивал самые слабые места, выбирая болты, дверные щели, стыки, бензобаки и стекла. По колесам он выстрелил несколько раз.

После этого водитель занял место за рулем. После четвертого пробития на спущенных колесах броневик, в соответствии со стандартами, должен проехать еще несколько километров.

После езды на пробитых колесах броневик поджигают. В лучших традициях, раскладывая напалм во все уязвимые точки. Но впереди самая страшная часть испытаний - подрыв. Он позволит понять, выдержит ли настолько мощную «встряску» экипаж. Очевидно, на его месте во время испытаний - манекены.

Они очень точно повторяют человеческое тело. Кроме того, позволяют с большой долей вероятности измерить ускорение и давление, приходящиеся на человеческое тело во время взрыва. Манекены стойко выдержали все, что пришлось по их душу.

Следующий этап: защитит ли броня от взрыва мины под колесом? На полигоне для такой проверки предусмотрена специальная «противоминная пиала», в которую закладывается взрывчатка. Такая пиала направляет ударную волну точно вверх.

После подрыва большое и массивное колесо «Тайфуна» буквально превращается в снежинку. Остальные повреждения предсказуемы и ожидаемы: колесо не просто видоизменяется, а отрывается от шасси, сама подвеска значительно раскурочена. Но манекены, что называется, живы и здоровы. Теперь их ожидает взрыв прямо под так называемым геометрическим центром бронеавтомобиля.

Условия традиционно самые жесткие: взрывчатое вещество кладется на специальную плиту и засыпается маскировочным слоем. Именно так, проводя взрыв за взрывом, постоянно увеличивая мощность боеприпаса, сотрудники НИИ выискивают уязвимые места всех новых образцов бронетехники.

Ранее «Военная приемка» показала изнутри капсулу «Арматы», в которой установлен кондиционер и свободно размещаются, не мешая друг другу, до трех членов экипажа. Автор и ведущий программы Алексей Егоров взял с собой бокал воды, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько минимальны нагрузки на экипаж во время выстрела из орудия.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Институт бронетанкового вооружения и техники» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Впервые на телевизионном экране - один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, занимающийся испытанием бронетехники, 38-й НИИИ БТВТ. Именно он «обкатывал» все военные новинки страны: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет» и «Тигр». «Вишенка на торте» для зрителей - выстрел из Т-14 «Армата» по реальному танку.

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