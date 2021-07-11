Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео

Впервые на телевизионном экране - один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, занимающийся испытанием бронетехники, 38-й НИИИ БТВТ. Именно он «обкатывает» все военные новинки страны: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет», «Тигр» и «Тайфун-ВДВ». Программа «Военная приемка» продемонстрировала, насколько комфортным по сравнению с техникой прошлого стало пребывание внутри капсулы инновационного Т-14 «Армата».

Боевое отделение «доарматных» танков вмещало лишь двух человек, и то с трудом. В «послеарматных» спокойно вмещаются до трех, причем, даже не касающихся друг друга. Привычных танковых рычагов внутри Т-14 тоже уже не увидишь - на их место пришли технологичные штурвалы. Комфорта прибавляет и кондиционер, охлаждающий внутреннее пространство и не дающий перегреться военнослужащим.

Во время съемок программы автору и ведущему Алексею Егорову досталось место командира. Для яркой иллюстрации того, как выстрел ощущается изнутри, и насколько минимальны нагрузки в этот момент, он взял с собой бокал воды.

Раздался легкий удар, сопровождаемый яркой вспышкой. Немного воды пролилось, но бокал остался скорее наполовину полон, чем наполовину пуст - в общем и целом, уровень воды практически не изменился.

Известный факт - для «Арматы» была создана целая серия специальных боеприпасов. «Военной приемке» удалось снять только стандартный, кумулятивный. Но в режиме суперзамедленной съемки. Выстрел - прогревочный. Ствол должен нагреться, чтобы выйти на нормальные кондиции.

За 90 лет специалисты 38-го НИИИ БТВТ испытали тысячи образцов отечественной и зарубежной гусеничной и колесной бронетехники. Стрельба из танков, по танкам, испытания на подрыв, устойчивость к воспламенению - так жестко и даже жестоко новую бронетехнику в мире не испытывают нигде. Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. Институт бронетанкового вооружения и техники» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Зрителей ждет премьера новых броневиков для российской армии и множество эксклюзивных и эффектных кадров.