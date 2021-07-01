Посол США сообщил о договоренности с Рябковым по совместной работе

Посол США в РФ Джон Салливан провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Как рассказал американский дипломат, стороны договорились о совместной работе, сама беседа прошла в позитивном ключе, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Салливан вернулся в Москву. Дипломат подчеркивал тогда, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения двух стран.

Решение о возвращении послов США и России лидеры двух держав Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров в Женеве.