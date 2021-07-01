Посол США сообщил о договоренности с Рябковым по совместной работе
По словам американского дипломата, беседа прошла в позитивном ключе.
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Посол США в РФ Джон Салливан провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Как рассказал американский дипломат, стороны договорились о совместной работе, сама беседа прошла в позитивном ключе, передает РИА Новости.
На прошлой неделе Салливан вернулся в Москву. Дипломат подчеркивал тогда, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения двух стран.
Решение о возвращении послов США и России лидеры двух держав Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров в Женеве.