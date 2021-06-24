Посол США Джон Салливан вернулся в Россию

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан вернулся в Москву. Дипломат заявил, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения двух стран.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», - заявил Салливан журналистам агентства «Интерфакс».

О возвращении послов РФ и США на свои рабочие места договорились в ходе саммита президенты Владимир Путин и Джозеф Байден. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, это является очень важным, но символичным жестом.