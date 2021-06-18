В МИД России оценили возвращение послов РФ и США

Возвращение послов Российской Федерации и США на свои рабочие места в столицы стран является очень важным, но символичным жестом. Так договоренности президентов Владимира Путина и Джо Байдена прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Возвращение послов - это прежде всего жест символический. Важный, но символический, хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», - отметил министр.

О возвращении посла России в Вашингтон и посла США в Москву лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились во время личной встречи в Женеве 16 июня. Переговоры президентов на вилле Ла-Гранж длились более четырех часов. Помимо дипломатических отношений поднимались вопросы торговли и экономики, борьбы с пандемией COVID-19 и киберпреступностью.