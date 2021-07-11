Исполняющий обязанности премьера Гаити заявил, что президента страны пытали перед смертью

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что наемники пытали президента страны Жовенеля Моиза перед тем, как он был смертельно ранен в результате нападения на резиденцию.

«Никто бы никогда не подумал, что президент Жовенель Моиз будет убит, что его будут пытать в его собственном доме», - заявил Жозеф в интервью ABC News.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза представились как сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

В США опровергли причастность агентов управления к убийству.

Жовенель Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга президента была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.