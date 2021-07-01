Путин выразил солидарность с Белоруссией в противостоянии односторонним санкциям Запада

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии санкционное давление на республику со стороны Запада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки в преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии.

«Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Евросоюз ввел четвертый пакет секторальных санкций в отношении Белоруссии. Они ограничивают торговлю нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьем для них, калийными удобрениями, а также запрещают экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи. В МИД России ранее назвали действия ЕС полным беззаконием и вмешательством во внутренние дела Белоруссии.