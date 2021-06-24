Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии

В Евросоюзе в четвертый раз обновили пакет секторальных санкций в отношении Белоруссии. На этот раз ограничения затронут нефтяную и табачную индустрии, производство хлористого калия и ограничат доступ республики к финансовым рынкам Европы.

Как сказано в заявлении Совета ЕС, Европа вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьем для них, калийными удобрениями, а также налагает запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва солидарна с Минском в неприятии нового пакета санкций в отношении Белоруссии. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, действия Евросоюза являются полным беззаконием и вмешательством во внутренние дела Белоруссии.