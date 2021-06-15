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В ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии

Иван Линдеманн
22:00 15.06.2021
В четвертый черный список могут попасть около 78 физических лиц и 7 компаний.
В ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Европейский союз намерен ввести в отношении Белоруссии новые санкции. Ограничения будут рассмотрены на заседании постоянных представителей стран-членов ЕС в среду, 16 июня.

Ранее СМИ сообщали, что в четвертый черный список могут попасть около 78 физических лиц и 7 компаний. По традиции фигурантам заморозят их активы в Евросоюзе и запретят поездки в страны-участницы.

Также отмечается, что под санкции попадут все, кто по мнению ЕС, причастен к инциденту с Rayanair, произошедшему 23 мая. Напомним, что тогда лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы. Первоначально в Минске заявили о поступившем сообщении о минировании борта, позднее данная информация не подтвердилась. В результате экстренной посадки был задержан основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. В Евросоюзе посчитали произошедшее угоном самолета.

Кроме того, отношения Минска и Брюсселя ухудшились после прошедших в августе прошлого года выборов президента Белоруссии. В республике пообещали дать ответ на все санкции.

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