Ученые обнаружили связь между питанием и головными болями

Включение в рацион большого количества жирной рыбы и ограничение растительных масел помогает облегчить головные боли. К такому выводу пришли ученые из Национального института старения США, Национального института здоровья и Университета Северной Каролины, проведя соответствующее исследование. Результаты работы представлены в научном журнале The BMJ.

В исследовании приняли участие 182 пациента, большинство из которых страдали частыми мигренями. Из добровольцев сформировали три группы с разными рационами: первая потребляла много жирной рыбы и мало растительных жиров, вторая часто включала в пищу и жирную рыбу, и масла, третья - мало рыбы и много масла.

Оказалось, что у тех, кто ограничивал потребление масла и увеличивал количество включаемой в пищу рыбы, стал реже сталкиваться с приступами мигрени. В целом, число часов головной боли сократилось на 30-40 процентов.

По мнению ученых, явление может быть связано с сокращением количества липидов в крови, что выяснилось в ходе лабораторного обследования испытуемых.