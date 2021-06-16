Диетолог назвала последствия для здоровья от ежедневного употребления рыбы

Включение рыбы в ежедневный рацион способно привести к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, костей и нормализовать выработку гормонов. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша в комментарии телеканалу «Москва 24». По словам специалист, в рыбе высокое содержание жирных кислот омега-3, поэтому при употреблении этого продукта пять раз в неделю сердце и мозг начинают лучше работать.

Также кислоты омега-3 способны выступать как профилактическое средство против нервных срывов и депрессии. Причина этого эффекта кроется в способности вещества стимулировать выработку серотонина.

Кроме того, витамин В12, которого много в составе рыбы, помогает выработке гемоглобина.

Преимуществом регулярного употребления рыбы является и ее лучшая усваиваемость по сравнению с мясом.

При этом Макиша добавила, что ежедневно употреблять рыбу стоит в случае отказа от мяса. Если в питании присутствуют мясные продукты, то рыбу стоит есть два-три раза в неделю.