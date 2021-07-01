Молниеносная реакция: какие вопросы с прямой линии Путина уже удалось решить

Прошло меньше суток с прямой линии президента Владимира Путина и часть вопросов уже решена. Другая часть сейчас находится под контролем соответствующих органов и региональных властей, а по некоторым обращениям работают в правовом поле, чтобы внести поправки и в будущем не допустить повторения подобных ситуаций.

Больше никаких посредников между президентом и главными героями этого уникального формата - жителями страны. Задать вопрос руководителю государства может каждый. На связи Приморье. Вопрос снят, что называется, самими телезрителями. Прямой эфир.

«Владимир Владимирович, мы тут замерзли, волнуемся... Простите, пожалуйста, прочитаем по бумажке...», - начинает свое обращение местная жительница.

Позади жителей села Воздвиженка под Уссурийском - школа. Она в аварийном состоянии. Люди попросили Путина помочь с ремонтом, но, похоже, будет построено новое здание. В своем кабинете прямую линию смотрел губернатор Олег Кожемяко и тут же дал необходимые распоряжения.

В Кузбассе по-настоящему детективная история. Волонтеры прямой линии заострили внимание на обращении от жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая попросила удалить свой вопрос Путину о ненадлежащем состоянии коррекционной школы и детского сада, потому что с ней связались представители отдела образования и заявили: «Не жалко вам заведующую детского сада и собственного внука?» - что бы это ни значило. Женщина испугалась, что ее могут лишить опеки над внуком. Президент к ней с телеэкрана.

«Не беспокойтесь, считайте, что такой проблемы не существует», - сказал он.

Поговорить с Калининой удалось и съемочной группе телеканала «Звезда». Женщина рассказала, что произошло после того, как она написала вопрос президенту.

«Просили, чтобы отозвала я заявление или написала, что крышу чинят уже, и тема эта, когда мне говорили: "внук у вас, отличник-хорошист", она мне не понравилась», - пояснила Калинина.

Крышу действительно начали чинить, как только местные власти узнали о том, что эта проблема может быть озвучена на прямой линии. Дело сдвинулось с мертвой точки. Поручение президента разобраться в ситуации исполнил и глава региона. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил женщине.

Если раньше в регионы заранее отправлялись съемочные группы, а место включения выбиралось задолго до прямой линии, теперь все устроено намного проще. После жалобы пенсионерки из Краснотурьинска в Свердловской области проверку на предмет халатности чиновников на местах начали следователи. Женщина рассказала Путину, что ее просьбы провести газ оставили без ответа.

«Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили, ответьте, как жить, что делать, мне 70 лет, мужу - 74. Рядом с нами дача мэра - там газифицировано все», - поделилась женщина.

Путин на это заметил, что если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть, и она бесплатно должна быть подведена к дому пенсионерки.

На жалобу отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram он написал, что сразу же перезвонил градоначальнику Александру Устинову и хотя тот ответил, что дачи у него нет, проверка по факту обращения будет проведена. Мэр города решил пообщаться с женщиной лично.

«Нам 45 миллионов на следующий год дают ... 23 на проектирование и 22 - на строительство», - пояснил он в беседе.

Заранее написанного сценария прямой линии просто не существует. Президент то и дело берет бразды правления эфиром в свои руки, сам задает вопросы и стремится разобраться в мельчайших деталях.

На связи жительница Астрахани Оксана Плужникова. Вопрос о выплатах пособий на детей от трех до семи лет. Оказывается, от астраханцев для начисления этих средств требуют, чтобы они были трудоустроены 12 месяцев в году. А это противоречит федеральным законам. Сразу же после разговора с президентом Плужникову приглашают в кабинет губернатора. И все становится на свои места.

«Мы обязательно сделаем соответствующие коррективы и уверен, что общими усилиями, благодаря тому, что сегодня вы подключили президента к решению этого вопроса, нам удастся эти противоречия в законодательстве устранить», - отметил глава региона Игорь Бабушкин.

А вот первая реакция после личного общения с президентом по телефону жителя Омска Владимира Василькова.

«Я ехал в лифте, говорят, что Путин звонит. Я не поверил, поднимаю, точно: сказали, что сейчас будет говорить Путин. Переговорили. Я не ожидал, что Путин обратит на это внимание. Но он сказал, что мы разберемся, думаю, с мертвой точки сдвинемся. Я верю», - рассказал он.

По мнению Владимира Василькова, у него незаконно отобрали звание Героя Труда. Историю уже начали проверять. Путин отреагировал жестко.

«Считаю, это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено... Считаю, что это неправильное решение. Мое мнение такое и надеюсь, что в Омске меня услышат», - заявил российский лидер.

Омские чиновники уже сообщили, звания Героя Труда Василькова не лишали, а вот дополнительные выплаты ему больше не положены после индексации пенсии. Но и эту проблему пообещали решить на региональном уровне.

Наталья Скорынина из Челябинска попросила Путина повлиять на ситуацию с общественным транспортом в городе-миллионнике. Метро - долгострой времен СССР. Путин заверил, что проект стоимостью 40 миллиардов рублей в разработке.

«Отправила несколько вопросов, один из них попал на прямую линию президента. Вообще не ожидала, конечно, получить ответ... небольшой сюрприз», - рассказала Скорынина.

Чтобы обратить внимание на свои проблемы, люди не только пишут и звонят на прямую линию, но и снимают захватывающие видеоролики. Впечатляющая картинка из Пскова: это не водо, а грязепровод, трубы в местных новостройках выглядят пугающе. Все понятно без слов.

«Люди же не могут жить в таких условиях, поэтому я и правительству поручения дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе подумают и точно совершенно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса», - отреагировал президент.

В рамках почти четырехчасового эфира нет возможности ответить на два миллиона вопросов, которые поступили Путину при подготовке к прямой линии. Но работа над ответами на них будет продолжена, обещает президент.