Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Молниеносная реакция: какие вопросы с прямой линии Путина уже удалось решить

Константин Худолеев
10:35 01.07.2021
Президенту задали почти два миллиона вопросов и работа по ним будет продолжена.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Прошло меньше суток с прямой линии президента Владимира Путина и часть вопросов уже решена. Другая часть сейчас находится под контролем соответствующих органов и региональных властей, а по некоторым обращениям работают в правовом поле, чтобы внести поправки и в будущем не допустить повторения подобных ситуаций.

Больше никаких посредников между президентом и главными героями этого уникального формата - жителями страны. Задать вопрос руководителю государства может каждый. На связи Приморье. Вопрос снят, что называется, самими телезрителями. Прямой эфир.

«Владимир Владимирович, мы тут замерзли, волнуемся... Простите, пожалуйста, прочитаем по бумажке...», - начинает свое обращение местная жительница.

Позади жителей села Воздвиженка под Уссурийском - школа. Она в аварийном состоянии. Люди попросили Путина помочь с ремонтом, но, похоже, будет построено новое здание. В своем кабинете прямую линию смотрел губернатор Олег Кожемяко и тут же дал необходимые распоряжения.

В Кузбассе по-настоящему детективная история. Волонтеры прямой линии заострили внимание на обращении от жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая попросила удалить свой вопрос Путину о ненадлежащем состоянии коррекционной школы и детского сада, потому что с ней связались представители отдела образования и заявили: «Не жалко вам заведующую детского сада и собственного внука?» - что бы это ни значило. Женщина испугалась, что ее могут лишить опеки над внуком. Президент к ней с телеэкрана.

«Не беспокойтесь, считайте, что такой проблемы не существует», - сказал он.

Поговорить с Калининой удалось и съемочной группе телеканала «Звезда». Женщина рассказала, что произошло после того, как она написала вопрос президенту.

«Просили, чтобы отозвала я заявление или написала, что крышу чинят уже, и тема эта, когда мне говорили: "внук у вас, отличник-хорошист", она мне не понравилась», - пояснила Калинина.

Крышу действительно начали чинить, как только местные власти узнали о том, что эта проблема может быть озвучена на прямой линии. Дело сдвинулось с мертвой точки. Поручение президента разобраться в ситуации исполнил и глава региона. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил женщине.

Если раньше в регионы заранее отправлялись съемочные группы, а место включения выбиралось задолго до прямой линии, теперь все устроено намного проще. После жалобы пенсионерки из Краснотурьинска в Свердловской области проверку на предмет халатности чиновников на местах начали следователи. Женщина рассказала Путину, что ее просьбы провести газ оставили без ответа.

«Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили, ответьте, как жить, что делать, мне 70 лет, мужу - 74. Рядом с нами дача мэра - там газифицировано все», - поделилась женщина.

Путин на это заметил, что если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть, и она бесплатно должна быть подведена к дому пенсионерки.

На жалобу отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram он написал, что сразу же перезвонил градоначальнику Александру Устинову и хотя тот ответил, что дачи у него нет, проверка по факту обращения будет проведена. Мэр города решил пообщаться с женщиной лично.

«Нам 45 миллионов на следующий год дают ... 23 на проектирование и 22 - на строительство», - пояснил он в беседе.

Заранее написанного сценария прямой линии просто не существует. Президент то и дело берет бразды правления эфиром в свои руки, сам задает вопросы и стремится разобраться в мельчайших деталях.

На связи жительница Астрахани Оксана Плужникова. Вопрос о выплатах пособий на детей от трех до семи лет. Оказывается, от астраханцев для начисления этих средств требуют, чтобы они были трудоустроены 12 месяцев в году. А это противоречит федеральным законам. Сразу же после разговора с президентом Плужникову приглашают в кабинет губернатора. И все становится на свои места.  

«Мы обязательно сделаем соответствующие коррективы и уверен, что общими усилиями, благодаря тому, что сегодня вы подключили президента к решению этого вопроса, нам удастся эти противоречия в законодательстве устранить», - отметил глава региона Игорь Бабушкин.

А вот первая реакция после личного общения с президентом по телефону жителя Омска Владимира Василькова.

«Я ехал в лифте, говорят, что Путин звонит. Я не поверил, поднимаю, точно: сказали, что сейчас будет говорить Путин. Переговорили. Я не ожидал, что Путин обратит на это внимание. Но он сказал, что мы разберемся, думаю, с мертвой точки сдвинемся. Я верю», - рассказал он.

По мнению Владимира Василькова, у него незаконно отобрали звание Героя Труда. Историю уже начали проверять. Путин отреагировал жестко.

«Считаю, это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено... Считаю, что это неправильное решение. Мое мнение такое и надеюсь, что в Омске меня услышат», - заявил российский лидер.

Омские чиновники уже сообщили, звания Героя Труда Василькова не лишали, а вот дополнительные выплаты ему больше не положены после индексации пенсии. Но и эту проблему пообещали решить на региональном уровне.

Наталья Скорынина из Челябинска попросила Путина повлиять на ситуацию с общественным транспортом в городе-миллионнике. Метро - долгострой времен СССР. Путин заверил, что проект стоимостью 40 миллиардов рублей в разработке.

«Отправила несколько вопросов, один из них попал на прямую линию президента. Вообще не ожидала, конечно, получить ответ... небольшой сюрприз», - рассказала Скорынина.

Чтобы обратить внимание на свои проблемы, люди не только пишут и звонят на прямую линию, но и снимают захватывающие видеоролики. Впечатляющая картинка из Пскова: это не водо, а грязепровод, трубы в местных новостройках выглядят пугающе. Все понятно без слов.

«Люди же не могут жить в таких условиях, поэтому я и правительству поручения дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе подумают и точно совершенно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса», - отреагировал президент.

В рамках почти четырехчасового эфира нет возможности ответить на два миллиона вопросов, которые поступили Путину при подготовке к прямой линии. Но работа над ответами на них будет продолжена, обещает президент.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:25 В стране и мире
Видео
Обнародовано видео задержания главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
09:39 В стране и мире
СМИ сообщили о «тайном» запуске американского спутника с борта МКС
07:49 В стране и мире
ГИБДД получит прибор для моментального выявления пьяных водителей
07:03 Армия
Видео
От кухни до прачечной: как происходит строительство городков для строителей БАМа в Приамурье
23:57 В стране и мире
Видео
Россиян предупредили об изменениях в нескольких законах с 1 июля
Популярное
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.