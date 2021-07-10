В ЕС заявили о риске развития болезней сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) обновил информацию о побочных эффектах, которые могут возникнуть после применения вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna. Сообщается, что они могут быть связаны с достаточно редкими заболеваниями.

В редких случаях данные вакцины могут привести к миокардиту и перикардиту. Именно эти заболевания комитет рекомендовал добавить в перечень побочных эффектов. У привитых вакциной от Pfizer в ЕС лиц выявили 145 случаев миокардита и 138 перикардита при общем числе в 177 миллионов использованных доз. У привитых Moderna обнаружили по 19 случаев обоих заболеваний при 2 миллионах использованных доз. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ВОЗ дали новые рекомендации по вопросу вакцинации от коронавируса. Специалисты организации настоятельно рекомендуют производить прививку двумя дозами одной вакцины.