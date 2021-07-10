Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЕС заявили о риске развития болезней сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

Егор Левин
08:47 10.07.2021
У привитых Pfizer выявили 145 случаев миокардита и 138 перикардита, у привитых Moderna - по 19 случаев обоих заболеваний.
В ЕС заявили о риске развития болезней сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
© Фото: Robert Michael, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) обновил информацию о побочных эффектах, которые могут возникнуть после применения вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna. Сообщается, что они могут быть связаны с достаточно редкими заболеваниями.

В редких случаях данные вакцины могут привести к миокардиту и перикардиту. Именно эти заболевания комитет рекомендовал добавить в перечень побочных эффектов. У привитых вакциной от Pfizer в ЕС лиц выявили 145 случаев миокардита и 138 перикардита при общем числе в 177 миллионов использованных доз. У привитых Moderna обнаружили по 19 случаев обоих заболеваний при 2 миллионах использованных доз. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ВОЗ дали новые рекомендации по вопросу вакцинации от коронавируса. Специалисты организации настоятельно рекомендуют производить прививку двумя дозами одной вакцины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:38 В стране и мире
Власти Краснодарского края пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
05:55 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» рассказал, как лесной пожар почти уничтожил поселок Джабык под Челябинском
04:06 Вопросы истории
Видео
Экспедиция РГО опознала у берегов Эстонии два затонувших в 1941 году советских судна
02:21 В стране и мире
«Не выдерживает критики»: посол РФ о включении российских предприятий в «черные списки» США
00:10 В стране и мире
Fitch сохранило суверенный рейтинг России
Популярное
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.