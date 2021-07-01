В ВОЗ разъяснили вопрос о применении двух разных вакцин от COVID-19

Глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен дала новые рекомендации по вопросу вакцинации от коронавируса. По ее словам, специалисты организации настоятельно рекомендуют производить прививку двумя дозами одной вакцины.

По словам представителя ВОЗ, в данный момент имеется информация о возможности смешения разных вакцин, но этой информации недостаточно и она не до конца проверена. Так, в теории можно принять разные дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca.

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли такое применение безопасно», - цитирует ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, специалисты Всемирной организации здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации от коронавируса. Вуйнович подчеркнула, что присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус.