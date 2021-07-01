Вступил в силу запрет на въезд чехов в Россию из-за коронавируса

Гражданам Чехии запретили поездки в 17 стран, где существует высокий риск заражения коронавирусом. В данный список входит и Россия. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«На период с 00.00 часов 1 июля 2021 года до 23.59 31 июля 2021 года всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам запрещен въезд в страны с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-CoV-2», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что запрет не распространяется на граждан указанных 17 государств и на поездки, носящие неотложный характер. В перечень стран, куда чехам теперь запрещено ездить, входят в том числе Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу, Мозамбик, Намибия, Зимбабве.

Число заболевших коронавирусом в России растет из-за распространения индийской мутации. При этом в самой Чехии на этой неделе был зарегистрирован один случай латиноамериканского штамма «лямбда».