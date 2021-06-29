Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за COVID-19

Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за экстремального риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение министерства выдано на период с первого по 31 июля.

«На период с первого по 31 июля Минздрав запрещает всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2. Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии», - говорится в распоряжении Минздрава, текст которого приводит РИА Новости.

В перечень стран, в которые поездки из Чехии временно запрещены, также вошли Тунис, Индия, Непал, Бразилия, Перу, Парагвай и ряд других.

Сегодня стало известно, что штамм коронавируса «дельта плюс», представляющий собой мутацию индийского варианта «дельта», попал в Россию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, штаммом «дельта плюс» была инфицирована женщина, которая перенесла заболевание в легкой форме. Среди особенностей нового штамма ученые называют высокую контагиозность, способность «обходить» иммунитет, а также устойчивость к антителам.