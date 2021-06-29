В Чехии выявили первое заражение «лямбда»-штаммом COVID-19

Во вторник, 29 июня, в лабораториях Чехии подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса «дельта». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного института здравоохранения (ГИЗ).

Помимо этого в ГИЗ проинформировали, что в Центрально-Чешском крае зарегистрирован один случай латиноамериканского штамма «лямбда».

«Во вторник в лабораториях республики подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта". Подтвержден также 21 случай бразильского штамма "гамма" и 65 - африканского штамма "бета". Кроме того, в Центрально-Чешском крае зафиксирован латиноамериканский штамм "лямбда" коронавируса», - сообщает институт.

При этом ученые отмечают, что в настоящее время в Чехии доминирует британский штамм COVID-19. Треть больных коронавирусом в стране приходится на Прагу.

Также в ГИЗ рассказали, что в течение последней недели падение заболеваемости коронавирусом в Чехии приостановилось и начался незначительный рост. Во вторник в стране было зарегистрировано 157 новых больных, что на 39 больше, чем было выявлено в этот день неделю назад.