Транспортная прокуратура Петербурга организовала проверку по факту столкновения лодки в Дудергофском канале

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в Дудергофском канале. По данным правоохранителей, маломерный катер столкнулся с ограждением - в лодке находилось 6 взрослых и 3 детей. На место происшествия выехал работник органа.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения маломерного судна с ограждением Дудергофского канала 10 июля 2021», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ранее сообщалось, что моторная лодка с людьми врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова и перевернулась. По предварительной информации, один человек пострадал и один ребенок госпитализирован.