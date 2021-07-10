Транспортная прокуратура Петербурга организовала проверку по факту столкновения лодки в Дудергофском канале
По факту столкновения катера с ограждением канала в Санкт-Петербурге организована прокурорская проверка.
© Фото: Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в Дудергофском канале. По данным правоохранителей, маломерный катер столкнулся с ограждением - в лодке находилось 6 взрослых и 3 детей. На место происшествия выехал работник органа.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения маломерного судна с ограждением Дудергофского канала 10 июля 2021», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Ранее сообщалось, что моторная лодка с людьми врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова и перевернулась. По предварительной информации, один человек пострадал и один ребенок госпитализирован.