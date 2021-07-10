В стране и мире В Санкт-Петербурге лодка с людьми врезалась в опору моста и перевернулась Кира Карон На Дудергофском канале в Питере произошло ЧП с людьми на моторной лодке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: huepub, telegram Читайте нас на: В Санкт-Петербурге моторная лодка с людьми врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова и перевернулась. В лодке находилось восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В 15.23 заявка поступила от очевидцев, что в Дудергофском канале моторная лодка не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. Прибыли наши подразделения и установили, что в лодке находилось восемь человек в том числе трое детей. На месте в карете скорой медицинской помощи осматриваются (пострадавшие - Прим.ред.). По предварительной информации, у нас один пострадавший и один ребенок госпитализируется», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧСРФ по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика