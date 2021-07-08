Байден сообщил, что вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа
Президент США рассказал о сроках окончания вывода войск из Афганистана.
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Президент США Джозеф Байден заявил, что вывод войск из Афганистана завершится 31 августа. Глава государства отметил, что вывод проходит «безопасно и организованно», армия выполнила все поставленные задачи.
«Вывод наших сил завершится 31 августа», - заявил Байден, выступая в Белом доме.
Ранее военные США покинули крупнейшую военную базу Баграм в Афганистане. По состоянию на первое июня, Штаты вывели из Афганистана треть военного контингента.