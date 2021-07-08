В стране и мире Байден сообщил, что вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа Алексей Курильченко Президент США рассказал о сроках окончания вывода войск из Афганистана. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Президент США Джозеф Байден заявил, что вывод войск из Афганистана завершится 31 августа. Глава государства отметил, что вывод проходит «безопасно и организованно», армия выполнила все поставленные задачи. «Вывод наших сил завершится 31 августа», - заявил Байден, выступая в Белом доме. Ранее военные США покинули крупнейшую военную базу Баграм в Афганистане. По состоянию на первое июня, Штаты вывели из Афганистана треть военного контингента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика