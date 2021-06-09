Камера видеонаблюдения запечатлела момент возгорания в больнице Рязани

В Сети опубликовали видео с момента, когда произошло возгорание в больнице имени Семашко в Рязяни.

На кадрах видно, как после яркой вспышки из помещения выбегает медсестра, ее одежда горит. Потом к горящему помещению спешит другая медсестра, она берет телефон и вызывает, по всей вероятности, пожарных. Далее она приносит огнетушитель и пытается потушить огонь самостоятельно. Девушка убегает, и происходит взрыв.

Напомним, при пожаре в больнице погибли три человека. Пострадали две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и шестеро пациентов. Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня.

Ранее глава Рязанской области подтвердил, что пожар в больнице имени Семашко произошел из-за загоревшегося аппарата по искусственной вентиляции легких (ИВЛ).