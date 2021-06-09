Губернатор: причиной пожара в больнице Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ

Глава Рязанской области подтвердил, что пожар в больнице имени Семашко произошел из-за загоревшегося аппарата по искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом прибор сразу же попыталась оперативно потушить медсестра, к которой вскоре на помощь прибежала еще одна ее коллега.

«Все погибшие при пожаре в больнице Рязани - это тяжелые пациенты, которые были подключены к ИВЛ. Один из них находился как раз в той палате, где произошло возгорание», - сообщил губернатор Николай Любимов каналу «Россия 24».

По предварительным данным правоохранительных органов, это был аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Напомним, при пожаре в больнице погибли три человека. Пострадали две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и шестеро пациентов. Огонь в реанимационном отделении вспыхнул ночью в среду, 9 июня.