Названа причина гибели людей при пожаре в рязанской больнице

Люди, которые во время пожара в больнице имени Семашко в Рязани находились в реанимационном отделении, погибли от отравления угарным газом.

«Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем», - заявили РИА Новости в правительстве региона.

После сообщения о возгорании, которое началось в 3.36, из медучреждения эвакуировали 35 человек. При этом пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли.

В 4.04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров. В 4.19 он был полностью потушен. Cообщается, что причиной пожара могло стать замыкание в работе оборудования. Следователи управления СК по Рязанской области приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.