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Скандалы в Раде, исключение русских из коренных народов: что происходит на Украине

Андрей Аркадьев
Алексей Дегтярев
18:08 09.06.2021
Во Львовской области националисты не пустили российских дипломатов возложить цветы к памятнику Пушкина в день его рождения. При этом полицейские стояли в стороне и просто наблюдали.
Скандалы в Раде, исключение русских из коренных народов: что происходит на Украине
© Фото: Wikimedia
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Громкий скандал произошел в Украинской Раде. В сети опубликовали закрытую переписку депутатов от партии «Слуга народа». Оказалось, что нардепы правящей фракции пользуются вовсе не державной мовой, а русским языком, и что принимали языковые законы непонятно как, да и большая часть парламентариев на самом деле против этих самых законов.

Однако, закон о государственном языке был принят, и русскому языку официально там места не нашлось. Как не нашлось места русским и в списке коренных народов Украины по закону, который подписал украинский президент Владимир Зеленский. Но если депутаты президентской партии не принимают самостоятельно решения, раскалывающие общество, возникает вопрос - кто же тогда пишет эти законы. И здесь Юлия Тимошенко наконец-то призналась стране в пугающей правде.

«Ведется колонизация Украины, гибридная колонизация Украины, по сути, лишение нас суверенитета. Суверенитет - это право народа управлять своей жизнью, право украинской власти управлять Украиной. Это не мое личное мнение, а это факт, который происходит в Украине. Сегодня реально де-факто идет гибридная колонизация Украины. Сегодня большей частью государственных институций Украиной уже не управляет - ни украинская власть, ни украинский народ», - заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телевизионного канала «Наш».

Как заметили депутаты Рады в своей переписке, национальные и языковые вопросы продолжают разрывать Украину на части. Радикалы политизируют даже поэзию. Во Львовской области националисты не пустили наших дипломатов  возложить цветы к памятнику Пушкина в день его рождения. При этом полицейские стояли в стороне и просто наблюдали. А ведь местный, львовский священник, поставивший здесь первый памятник поэту, погиб в австрийском концлагере. Но теперь об этом вспоминать не модно.

Именно в день рождения великого русского поэта на обозрение была представлена новая форма украинской сборной по футболу. На ней изображен Крым, в который Киев заботливо перекрыл воду. Обновленную экипировку тут же примерил президент Зеленский и анонсировал очередное интригующее решение.

«Ждем пятницу. На этот раз - не через СНБО», - подписал он фото в своем аккаунте в Instagram.

Именно по пятницам, по сложившейся традиции, в Киеве, Совет нацбезопасности принимает решения о закрытии телеканалов и арестах оппозиционеров. Пока лишь среда, и Зеленский отправляется в очередное турне в Донбассе.

Его апрельская поездка привела к эскалации конфликта и жертвам среди мирного населения. Глава Украины с иностранными журналистами тогда посетил лишь одну сторону фронта, а вот британский фотограф Дин О'Брайен побыл везде и выступил на неформальном заседании ООН по Донбассу.

«Запад выставляет Россию агрессором, США и Британия поддерживают украинское правительство, они предоставляют оружие, финансы. Для них очень важно оправдать, почему они это делают. Поэтому они рисуют образ врага в лице России, что Россия оккупировала Украину. Но она никогда этого не делала», - считает О'Брайен.

Если верить британскому журналисту, то неудивительно, что Киев, как может петляет от исполнения Минских соглашений. И, похоже, что в мир на юго-востоке уже не верит даже глава трехсторонней группы от Украины Леонид Кравчук, в последнем интервью он называет Донбасс раковой опухолью.

«Я недавно прочитал слова Олеся Гончара. Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство. Я тогда подумал — тогда же не было войны. А человек уже тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», - сказал глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Пока котел украинского истеблишмента кипит очередными скандалами, практически незамеченной осталась новость о том, что Европейский суд аннулировал решение Совета Европы о заморозке счетов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

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