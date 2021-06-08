«Умеет шокировать»: Зеленский высказался о новой форме сборной Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что новая форма национальной сборной по футболу особенная. По его словам, она умеет шокировать и объединяет всех украинцев.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев», - написал Зеленский в своем Instagram.

На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.

Высказывание Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», - написала Захарова в своем Telegram.





Ранее УЕФА одобрил для выступления на Евро-2020 новую скандальную форму сборной Украины, на которую нанесена карта страны с Крымом в ее составе.