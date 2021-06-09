«Наркоман и дегенерат»: переводчик «Гоблин» о задержании Хованского

«Старший коллега» молодого видеоблогера Юрия Хованского, - известный писатель и переводчик видеофильмов Дмитрий Пучков, которого поклонники хорошо знают под псевдонимом Гоблин, - заявил, что пресечь так называемое «творчество» молодого 20-летнего блогера нужно было уже давно.

«А что там думать-то? Наркоман, алкоголик и дегенерат в целом. Достаточно посмотреть любой образчик его "творчества", чтобы это осознать. Ничего необычного в том, что он творил - там нет. Он этим годами занимается, - почему обратили внимание только сейчас - вот вопрос», - прокомментировал «Звезде» задержание писатель.

Напомним, блогера Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного Комитета. Во время задержания молодой человек сразу понял, за что к нему пришли строгие люди погонах, что сразу же у них и уточнил.

В отношении блогера заведено уголовное дело. Юрию Хованскому вменяется в вину публичное исполнение песни о трагедии в Норд-Осте, в которой содержатся оправдание идеологии терроризма, что попадает под статью 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).