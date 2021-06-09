Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Наркоман и дегенерат»: переводчик «Гоблин» о задержании Хованского

Валентина Пескова
13:34 09.06.2021
Писатель и переводчик из Санкт-Петербурга Дмитрий Пучков не оценил творчества видеоблогера Юрия Хованского и уже давно сформировал о нем свое мнение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

«Старший коллега» молодого видеоблогера Юрия Хованского, - известный писатель и переводчик видеофильмов Дмитрий Пучков, которого поклонники хорошо знают под псевдонимом Гоблин, - заявил, что пресечь так называемое «творчество» молодого 20-летнего блогера нужно было уже давно.

«А что там думать-то? Наркоман, алкоголик и дегенерат в целом. Достаточно посмотреть любой образчик его "творчества", чтобы это осознать. Ничего необычного в том, что он  творил - там нет. Он этим годами занимается, - почему обратили внимание только сейчас - вот вопрос», - прокомментировал «Звезде» задержание писатель.

Напомним, блогера Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного Комитета. Во время задержания молодой человек сразу понял, за что к нему пришли строгие люди погонах, что сразу же у них и уточнил.

В отношении блогера заведено уголовное дело. Юрию Хованскому вменяется в вину публичное исполнение песни о трагедии в Норд-Осте, в которой содержатся оправдание идеологии терроризма, что попадает под статью 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:27 Армия
Начальник института войск РХБЗ Борисевич получил госпремию за вакцину от COVID-19
13:09 Армия
Видео
Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов
11:36 В стране и мире
Гинцбургу, Логунову и Борисевичу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»
12:10 В стране и мире
Электросамокаты пропали из прокатных приложений в Петербурге
10:29 В стране и мире
Видео
Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена
Популярное
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.