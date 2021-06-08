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Минобороны Великобритании начало проверку инцидента со своими пьяными военными в Эстонии

Валентина Пескова
08:42 08.06.2021
Шестерых разгулявшихся в поезде британских военнослужащих в выходные задержала полиция в городке Йыгева недалеко от эстонско-российской границы из-за жалоб пассажиров.
Минобороны Великобритании начало проверку инцидента со своими пьяными военными в Эстонии
© Фото: Miroslav Chaloupka, CTK, Globallookpress
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В министерстве обороны Великобритании начали расследование в связи с произошедшим в Эстонии инцидентом, в котором участвовали пьяные военнослужащие королевства. После того, как на агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда, проводники сделали замечание солдатам.

Однако после того, как воинственно настроенные молодые люди замечания проигнорировали, было принято решение вызвать полицию. В результате шестерых дебоширов в военной форме высадили из поезда в районе эстонско-российской границы у городе Йыгева. Там их передали военной полиции НАТО.

Как пишет британский таблоид Daily Mirror, солдатам может грозить дисциплинарное наказание. Британские военнослужащие в достаточном количестве присутствуют в Эстонии и входят в первый батальон Мерсийского полка.

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