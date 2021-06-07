СМИ: солдат Британии высадили из поезда у границы Эстонии и РФ за пьянство

Шесть солдат ВС Великобритании из эстонского гарнизона боевой батальонной группы НАТО были сняты с поезда в местечке Йыгева недалеко от эстонско-российской границы и задержаны полицией. Свидетели утверждают, что военнослужащие были пьяны и «пугали пассажиров криками и агрессивными действиями». Об этом сообщает издание The Mirror.

«Солдаты были задержаны полицией местечка Йыгева возле границы Эстонии с Россией. Пассажиры жаловались, что солдаты якобы проявляли хулиганское поведение. Свидетели заявили, что военнослужащие были пьяны. После того как солдат высадили из поезда, их передали в руки военной полиции НАТО, нарушителей подвергнут дисциплинарному наказанию», - говорится в статье.

При этом издание приводит слова эксперта Брюса Джонса из аналитического агентства Janes, который утверждает, что инцидент якобы подстроили сотрудники российской разведки для того, чтобы дискредитировать вооруженные силы Великобритании и НАТО.

Ранее десять американских десантников были доставлены в больницу с легкими травмами после того, как неудачно приземлились на учениях Swift Response в Эстонии. По словам пресс-атташе американского посольства в Таллине, произошедший досадный инцидент не является чем-то необычным для части воздушных операций.