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Британцы иронично отозвались о задержании английских солдат за пьяный дебош у границ РФ

Анна Берестовая
23:50 07.06.2021
Британские пользователи юмористически прокомментировали задержание пьяных английских солдат у границ РФ.
Британцы иронично отозвались о задержании английских солдат за пьяный дебош у границ РФ
© Фото: gov.uk
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Читатели британского издания Mirror иронично прокомментировали ситуацию с задержанием пьяных солдат из Великобритании за беспорядки в поезде. Английские военные были задержаны на территории Эстонии в городе Йыгева, вблизи российской границы.

Как сообщает СМИ, причиной вмешательства правоохранительных органов стали многочисленные жалобы других пассажиров на поведение англичан. В связи с произошедшим военнослужащие были переданы военной полиции NATO.

Один из экспертов выдвинул предположение, что в ситуации якобы могли быть задействованы «агенты российской разведки». На это сами британцы отреагировали с большим сомнением.

«Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!» - пошутил один из читателей издания.

Юмористическую версию «злостного спаивания» военных Соединенного Королевства спецслужбами РФ поддержали шутками многие комментаторы.

«Конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней», - отметил еще один интернет-пользователь.

Ранее в Великобритании отреагировали на новости о запуске «Северного потока - 2». Многие пользователи согласились, что начало работы трубопровода очень явно скажется на делах Украины.

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