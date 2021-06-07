Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джозеф Байден провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Байден уделил особое внимание поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Зеленского пригласили совершить визит в Вашингтон этим летом.

«Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления. Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того как вернется из Европы», - заявил Салливан.

Также Байден отметил, что на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен отстаивать интересы Украины.

Ранее в Кремле поделились информацией о планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложения о конкретном месте мероприятия в Женеве есть, но окончательный вариант будет оглашен одновременно с американской стороной.