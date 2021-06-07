В Кремле поделились новой информацией о месте встречи Путина и Байдена

В Кремле поделились информацией о планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложения о конкретном месте мероприятия в Женеве есть, но окончательный вариант будет оглашен одновременно с американской стороной.

«Действительно, там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет», - сказал он.

Ранее глава Белого дома Джо Байден назвал судьбоносной грядущую встречу с Владимиром Путиным. Он считает, что после нее лидеры двух держав смогут эффективнее противостоять современным угрозам.