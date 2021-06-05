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«Плюс-минус километр»: генерал ВСУ рассказал о неточно стреляющей украинской артиллерии

Роман Захаров
02:48 05.06.2021
По его словам, это связано с изношенностью военной техники в результате «диверсии» со стороны Генштаба Украины.
«Плюс-минус километр»: генерал ВСУ рассказал о неточно стреляющей украинской артиллерии
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, globallookpress
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Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли неточно. Такое заявление сделал бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что эти показатели стали следствием «диверсии» со стороны украинского Генштаба, когда в течение двух лет «тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту», из-за чего к началу боевых действий в 2014 году артиллерийская техника ВСУ оказалась в плачевном состоянии.

«И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина - стертые каналы стволов», - объяснил Кривонос во время круглого стола.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после незаконного госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В феврале текущего года ситуация в регионе обострилась: ВСУ обстреляли несколько районов Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета армии Украины назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе. 

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