Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли неточно. Такое заявление сделал бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что эти показатели стали следствием «диверсии» со стороны украинского Генштаба, когда в течение двух лет «тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту», из-за чего к началу боевых действий в 2014 году артиллерийская техника ВСУ оказалась в плачевном состоянии.

«И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина - стертые каналы стволов», - объяснил Кривонос во время круглого стола.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после незаконного госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В феврале текущего года ситуация в регионе обострилась: ВСУ обстреляли несколько районов Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета армии Украины назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе.