Британский фотограф Дин О'Брайен рассказал о ситуации в Донбассе, где он неоднократно побывал в служебных командировках. Журналист открыл правду о происходящем на юго-востоке Украины в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН.

«Впервые я посетил Донбасс в мае 2019 года. Я хотел поехать туда потому, что я был почти везде на Украине. Я был в Славянске, Краматорске, Мариуполе. Люди оттуда говорили мне, что я должен посмотреть на происходящее с другой стороны. Западные корреспонденты туда не ездят, лишь единицы, но и они все равно не доносят всю правду», - сказал с высокой трибуны Дин О'Брайен.

Больше всего фотографа впечатлила разруха, которая царила на стороне самопровозглашенных республик. По словам О'Брайена, постоянные обстрелы мирных поселков со стороны ВСУ привели к тому, что большинство местных жителей были вынуждены уехать, а оставшиеся живут в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь близких.

«Я ходил по улице, которая ведет в донецкий аэропорт, там каждый дом обстрелян и все выглядело заброшенным. По этой улице шла пожилая женщина. Я потом говорил с ней, она живет в одном из обстрелянных домов. Она рассказала мне, что ей некуда идти. Украинское правительство обстреливает эти дома, люди просто уезжают. Но почему они должны уезжать? Это их дома. Их собаки все время погибают от шрапнели, их дети не могут играть на улице. Это то, что меня тронуло», - признался фотограф.

Британский фотограф опроверг все заявления своих западных коллег и политиков о присутствии в зоне конфликта российских военнослужащих. За все время работы на передовой, О'Брайен не встретил ни одного кадрового военного ВС РФ.

«Когда я приехал в Донбасс, я говорил с людьми. Мне даже удалось побывать на передовой в деревне Ясиноватая. Это очень опасная позиция, ее регулярно обстреливают, но я делал там фотографии. Люди были в военной форме, но у них даже не было подходящей обуви, они были в тапочках. Я знаю, как выглядит форма и снаряжение профессиональных военных, я знаю как выглядит военная форма, как выглядят российские военные. Я говорил с солдатами, они показывали мне свои паспорта», - подтвердил британский журналист.

Своими наблюдениями мужчина делился и раньше, в том числе в стенах ООН. Но никто его не слушал, признался Дин О'Брайен. По его мнению, отдельные страны имеют четкую антироссийскую позицию и используют гражданский конфликт на Украине с целью надавить на официальную Москву.